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Новости 16:34

По случаю 90-летия Бориса Стругацкого в Петербурге возложили цветы к его дому

фото ЗакС политика По случаю 90-летия Бориса Стругацкого в Петербурге возложили цветы к его дому

В Петербурге 15 апреля состоялось мемориальное мероприятие, приуроченное к 90-летию со дня рождения советского и российского писателя Бориса Стругацкого. Акцию возложения цветов осветил в своем Telegram-канале депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

Ценители творчества фантаста и однопартийцы депутата собрались возле дома на улице Победы, в котором он прожил последние полвека своей жизни.

"Умные нам не надобны. Надобны верные", - написал применительно к сегодняшнему дню Вишневский, отсылая к книгам писателя.

Напомним, установку мемориальной доски на доме литератора Смольный санкционировал еще в 2020 году, однако открыли ее только в начале марта.

Наиболее известные свои произведения Борис Стругацкий, скончавшийся в 2012 году, написал в соавторстве с братом Аркадием Стругацким, ушедшим из жизни на одиннадцать лет раньше.

фото: ВишНевское время / Telegram


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