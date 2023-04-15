Свалка под Вырицей может привести к новому уголовному делу

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о ситуации со свалкой на полигоне "Монита" в Гатчинском районе, которая уже несколько месяцев становится объектом жалоб и поводом для возбуждения дел. В последнее время местные жители были недовольны горением мусора.

Глава региона сообщил, что открытое горение уже не наблюдается и что речь идет только о задымлении. По его сведениям, арендатор участка медлит с разработкой проекта рекультивации.

"Если за неделю не будет реальных действий, буду просить прокуратуру рассмотреть возможность повторного возбуждения уголовного дела. В ближайшие дни в Гатчине районный прокурор проведёт встречу с жителями, на которой руководство "Мониты" отчитается об устранении нарушений", - написал чиновник в собственном Telegram-канале.

В ближайшее время, добавил Дрозденко, должны быть готовы пробы воздуха, запрошенные у Росприроднадзора. К проблеме также подключили глав Сиверского и Вырицкого поселений.

В конце марта из-за горящей свалки возбудили первое уголовное дело. Ущерб окружающей среде оценили более чем в 160 млн рублей.

фото: Telegram-канал Александра Дрозденко (скриншот видео)