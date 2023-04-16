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Новости 11:30

Петербуржца задержали при попытке вступить в ряды ВСУ

фото ЗакС политика Петербуржца задержали при попытке вступить в ряды ВСУ

Петербургские правоохранители задержали местного жителя, который предпринял попытку уехать на Украину, чтобы вступить в ряды местных вооружённых сил, передаёт 78.ru.

Петербуржца, проживающего в Курортном районе, задержали днём ранее, 15 апреля. Он сам написал явку с повинной. Молодой человек признал, что знал о мере пресечения в виде подписки о невыезде, однако преследовал мотивы скрыться от суда, преследуя намерение перейти границу с Белоруссией с тем, чтобы попасть на Украину.

Напомним, что, предположительно, воздушное пространство РФ и Украины может быть закрыто для полётов в ЕС до 2029 года.


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