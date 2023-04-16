Патриарх заявил, что священники в зоне СВО находятся "на самом переднем крае"

Командированные в зону СВО для работы в армейских подразделениях священники "не в обозе отсиживаются", а стремятся быть "на самом переднем крае", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления перед паствой в столичном храме священномученика Антипы.

"Наши священники, которых я командирую в Вооруженные силы, хотят быть на самой первой линии, но командиры говорят: "Нет уж, батюшка, тебе нельзя быть среди тех, кто поднимается в атаку, иначе ты первый, кого застрелят". Поэтому батюшки наши в атаку не идут, но они не в обозе отсиживаются — они на самом переднем крае", — приводит слова предстоятеля РПЦ сайт патриархии.

Патриарх также выразил мнение, что во времена общенародных испытаний "возрождается религиозное чувство". По его словам, в храмах на территории Москвы и иных регионов наблюдается рост посещаемости верующих.

В начале апреля стало известно о назначении клирика Санкт-Петербургской епархии протоиерея Димитрия Василенкова главным военным священником в зоне СВО.

Фото: patriarchia.ru