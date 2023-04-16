Матвиенко встретила Пасху в храме на Долгоозерной улице

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко присутствовала в пасхальном богослужении в новом храме на территории Приморского района Петербурга, известила 16 апреля пресс-служба верхней палаты парламента. Речь идет о соборе Сошествия Святого Духа на Апостолов, расположенном близ пересечения Долгоозерной и Планерной улиц.

"Валентина Матвиенко встретила Пасху в новом храме в Приморском районе Санкт-Петербурга", — сообщили в Совфеде.

Службу вел настоятель собора протоиерей Александр Ткаченко.

Ранее губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Пасхой, не преминув при этом упомянуть Мариуполь.

Фото: Совет Федерации/ "ВКонтакте"