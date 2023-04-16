Траты россиян по кредитным картам выросли до пятилетнего максимума

Россияне в феврале увеличили траты по кредитным картам без просроченной в течение 90 дней задолженности до более чем трети от имеющегося лимита, сообщило 16 апреля РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании "Скоринг бюро".

Как отметили аналитики, по итогам февраля 2023 года средняя доля используемого лимита по кредитным картам без просрочки составила 35,2%, что на 3,3% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Названное значение стало максимальным за прошедшие пят лет, отметили в компании.

По мнению гендиректора "Скоринг бюро" Олега Лазуткина, в ближайшее время не следует ожидать изменения величины используемых лимитов. "Вряд ли в ближайшие месяцы можно ожидать каких-то значимых его изменений. Скорее всего, показатель закрепится на уровне 34-36%", — приводит его слова информагентство.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила об усилении борьбы с недобросовестными действиями кредитных организаций.

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