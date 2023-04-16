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Новости 14:32

Вопросы о спецоперации появятся в ЕГЭ по истории

фото ЗакС политика Вопросы о спецоперации появятся в ЕГЭ по истории

Касающиеся специальной военной операции вопросы появятся в заданиях ЕГЭ по истории после появления в школах новых учебников с соответствующим разделом, передает 16 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что вопросы о СВО появятся в контрольно-измерительных материалах, "как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться". В частности, если раздел о спецоперации будет включен в программу для 10 класса, то задания на проверку знаний по нему "будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе".

Ранее Минпросвещения сообщило о планах провести апробацию нового учебника истории с разделом о СВО уже в следующем учебном году. Полностью внедрять его собираются не ранее 2024-2025 учебного года.


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