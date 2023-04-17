Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту прорыва трубы с кипятком на 5-й Советской

Прокуратура Центрального района Петербурга решила организовать проверку по факту прорыва трубы с кипятком на 5-й Советской улице, передаёт 78.ru.

Сотрудникам ведомства предстоит оценить работу сотрудников АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", а также должностных лиц, которые ответственны за содержание инфраструктуры.

Фонтан из кипятка забил на 5-й Советской улице утром в воскресенье, 16 апреля. Во время проведения ремонтных работ заменили 8 метров теплосети. Системы ГВС и отопления перевели в штатный режим работы.