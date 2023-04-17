В среду ЗакС может рассмотреть инициативу "Яблока" о минимальном сроке подготовки мобилизованных

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на ближайшем заседании 19 апреля могут рассмотреть законодательную инициативу фракции "Яблока" об уточнении в законе минимальных сроков подготовки для отправки мобилизованных и срочников в зону боевых действий. Это следует из повестки заседания, опубликованной на сайте парламента.

"Яблочники" предлагают внести изменения в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". В частности, отдельно прописать в документе, что граждане, проходящие службу в армии по призыву, не смогут быть отправлены в зону проведения вооруженных конфликтов в течение не менее четырех месяцев с начала службы, а также до окончания подготовки по военно-учетным специальностям. Также предлагается установить минимальный срок обучения мобилизованных. Их не смогут отправить в зону боевых действий без прохождения первичной подготовки и боевого слаживания, которая должна составлять не менее 15 дней.

- Мы считаем, что это должно быть именно законом зафиксировано для того, чтобы не было каких-то изменений, вносимых либо указами, либо подзаконными актами. Мы считаем, что права тех, кто идет служить с оружием в руках, должны соблюдаться. Необученные не должны направляться в зону боевых действий, - рассказал ЗАКС.Ру глава фракции "Яблоко" Александр Шишлов.

Представители Министерства обороны регулярно заявляют, что не отправляют срочников в зону боевых действий.

Последние инициативы "Яблока" не были поддержаны депутатами Заксобрания. Яблочники предлагали коллегам обратиться к председателю Госдумы с требованием отменить юридическую ответственность за высказывания о Вооруженных силах. Кроме того, депутаты от "Яблока" предлагали закрепить в законе норму, по которой срочники не могли бы быть направлены на службу за пределы России.

Константин Леньков