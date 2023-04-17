Петербургские полицейские накрыли два нелегальных склада со спиртом

В Петербурге выявили два незаконных склада со спиртом, из которого готовились контрафактные алкогольные напитки, передает пресс-служба регионального главка полиции. В ходе рейдов полицейские изъяли более 17 тысяч литров спирта и спиртосодержащих жидкостей. Точки располагались в Невском (Большой Смоленский проспект) и Красносельском (улица Володарского) районах.

Задержанным оказался 46-летний житель города, которому в ближайшее время предъявят обвинение. По данным силовиков, он имел отношение к производству суррогатного алкоголя в Красногвардейском районе, которое полиция пресекла прошлым летом.

По прошлогоднему делу преследуют четверых человек.