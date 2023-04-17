При петербургском ЗакСе появится рабочая группа по проблемам животных

Прошлогодние поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными побудили депутата петербургского парламента Алексея Макарова инициировать создание специальной рабочей группы при ЗакСе. Она будет заниматься целым комплексом проблем, связанных с зоозащитой.

"Это и вопросы ответственного, гуманного обращения с домашними животными, и вопросы безопасности, потому что не редки случаи, когда животные по вине владельцев причиняют ущерб горожанам, а также вопросы комфортного проживания граждан", - рассказал единоросс "Вечернему Петербургу".

На прошлой неделе Макаров оказался среди депутатов ЗакСа, предложивших обратиться в Госдуму с идеей ввести штрафы за выгул собак без намордников. Физическим лицам такие прогулки будут грозить штрафами от полутора до трех тысяч рублей.