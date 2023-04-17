В Петербурге вынесли приговор иностранке, пытавшейся подкупить полицейских

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к пяти тысячам рублей штрафа Нигору Шаймарданову, которую признали в покушении на мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК с привлечением ч. 3 ст. 30 УК). Об этом сообщает сайт прокуратуры.

Находясь в центре города, задержанная пыталась откупиться от полицейских за непривлечение к ответственности за нарушение миграционного режима (ст. 18.8 КоАП).

Правоохранители предупредили фигурантку об уголовном наказании за передачу взятки, однако на женщину это не подействовало. Взятку в размере полутора тысяч рублей она попробовала передать полицейским в салоне патрульного автомобиля.