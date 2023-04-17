Беглов связал праздник Пасхи с действиями россиян в зоне СВО

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с прошедшей накануне Пасхой всех православных христиан, обратившись к ним в своей еженедельной программе на "Радио России" и пожелав мира и здоровья.

"Пасха - это символ победы жизни над смертью, света над тьмой, добра над злом. Сегодня наши воины с оружием в руках отстаивают идеалы добра и справедливости, защищают историческую правду и нашу культуру", - добавил чиновник.

По его мнению, именно следование древним христианским традициям сделало Россию "сильной и непобедимой".

Анонсируя предстоящую поездку на дни Петербурга в Белоруссии, Беглов заявил, что обе страны противостоят фашизму. В этом году город отправит в соседнее государство самую многочисленную делегацию за всю историю двусторонних отношений.

В своем пасхальном обращении накануне Беглов вспомнил Мариуполь.