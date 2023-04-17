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Новости 19:40

В Петербурге отменили концерт группы "Наив", поддержавшей семью Москалевых

фото ЗакС политика В Петербурге отменили концерт группы "Наив", поддержавшей семью Москалевых

Выступление панк-группы "Наив" в петербургском клубе "Космонавт", намеченное на 19 апреля, перенесли на следующий год. Об этом говорится в официальном сообществе коллектива "ВКонтакте".

Действие всех купленных билетов сохраняется в силе. Причина организационного решения не называется, как и новая дата концерта.

На минувших выходных солист группы Александр Иванов ("Чача") вышел на московскую сцену в футболке с надписью "Маша Москалева". Школьница из Тульской области известна тем, что на уроке нарисовала пацифистский рисунок. После этого у ее отца Алексея Москалева начались неприятности с правоохранительно-судебной системой. В марте он, уже будучи принудительно разлученным с дочерью, получил реальный срок по делу о "дискредитации армии" (ст. 280.3 УК). Перед приговором он совершил неудачную попытку побега из-под домашнего ареста.

фото: НАИВ / YouTube (скриншот)


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