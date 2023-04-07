Задержанный в Белоруссии Москалев находится в местном СИЗО

Житель Тульской области Алексей Москалев, задержанный в Белоруссии после побега из-под домашнего ареста, находится в СИЗО города Жодино, сообщил 7 апреля Daily Storm со ссылкой на МИД России. В конце марта россиянин был приговорен к двум годам лишения свободы по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ).

"По состоянию на 4 апреля сего года указанный гражданин переведен в СИЗО города Жодино, где ожидает решения о депортации. Предполагается, что А. В. Москалев будет передан в Российскую Федерацию для отбывания наказания", — передает издание сообщение российского МИД.

Дипломаты уточнили, что, "по имеющейся информации", условия содержания Москалева "соответствуют требованиям национального законодательства". По их данным, задержанный на здоровье не жаловался, его родственники и защита никаких обращений не подавали.

Москалев бежал из-под домашнего ареста перед итоговым судебным заседанием по вменяемому ему делу. Спустя два дня стало известно о задержании россиянина на территории Белоруссии, позже эту информацию подтвердили в местном МВД.

Внимание силовиков семья Москалева привлекла после того, как год назад его дочь сделала на уроке рисунок с пацифистским посылом. Сперва его оштрафовали по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3. КоАП РФ), а в конце прошлого года возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации. Дочь россиянина отдали в социально-реабилитационный центр, вернуть ее домой администрация учреждения отказалась и после того, как стало о назначении Москалеву домашнего ареста. После стало известно и о том, что девочке запрещали телефонные разговоры с отцом. На этой неделе школьницу передали матери.