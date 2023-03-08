Школьнице в тульском приюте запретили общение с отцом, обвиняемым в дискредитации ВС

Администрация социально-реабилитационного центра №5 города Ефремов (Тульская область) не позволяет шестикласснице Марии Москалевой разговаривать по телефону со своим отцом Алексеем Москалевым, которого поместили под домашний арест в рамках дела о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Об этом сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Владимира Билиенко.

Кроме того, к девочке в приют не пропускают посетителей, включая волонтеров и депутата Собрания депутатов города Ефремов Ольгу Подольскую.

Напомним, что интерес силовиков к семье Москалевых возник прошлой весной: тогда на уроке ИЗО Мария нарисовала пацифистский рисунок, из-за чего учительница вызвала полицию. После этого правоохранители стали тщательно следить за аккаунтами ее отца в социальных сетях, составляя протоколы о дискредитации ВС (ст. 20.3.3 КоАП). Нынешней зимой он попал уже под уголовное преследование.

Ранее представители СК заверяли, что дочь сможет вернуться из приюта домой, поскольку Алексея Москалева не стали отправлять в СИЗО. Однако руководство соцучреждения вскоре заявило обратное.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов