Белорусское МВД подтвердило задержание осужденного за дискредитацию армии Москалева

МВД Белоруссии подтвердило 30 марта факт задержания жителя Тульской области Алексея Москалева, передает в своем Telegram-канале РБК. Минувшей ночью появились сообщения о том, что он исчез из квартиры в Минске, где оказался, бежав из-под домашнего ареста.

"Гражданин Москалев задержан сотрудниками милиции по запросу российской полиции", — сообщили изданию белорусские силовики.

Информация об исчезновении Москалева появилась ночью в четверг, о возможности его задержания тогда же высказался адвокат Дмитрий Захватов. За два дня до этого этого россиянин не явился на заседание суда по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ), заведенном против него. Приговор огласили в отсутствие подсудимого, ему назначили два года лишения свободы. Позже стало известно о том, что Москалев бежал из=под домашнего ареста.

Внимание силовиков Москалев и его дочь привлекли весной прошлого года, когда девочка сделала на уроке рисунок с пацифистским посылом. Уголовное дело против отца завели в конце 2022 года, в марте ребенка забрали у него в приют и отказались отдавать назад, когда стало известно о назначении Москалеву домашнего ареста. Суд по ограничению родительских прав отца и матери школьницы назначен на 6 апреля.