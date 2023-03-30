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Новости 16:43

Белорусское МВД подтвердило задержание осужденного за дискредитацию армии Москалева

фото ЗакС политика Белорусское МВД подтвердило задержание осужденного за дискредитацию армии Москалева

МВД Белоруссии подтвердило 30 марта факт задержания жителя Тульской области Алексея Москалева, передает в своем Telegram-канале РБК. Минувшей ночью появились сообщения о том, что он исчез из квартиры в Минске, где оказался, бежав из-под домашнего ареста.

"Гражданин Москалев задержан сотрудниками милиции по запросу российской полиции", — сообщили изданию белорусские силовики.

Информация об исчезновении Москалева появилась ночью в четверг, о возможности его задержания тогда же высказался адвокат Дмитрий Захватов. За два дня до этого этого россиянин не явился на заседание суда по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ), заведенном против него. Приговор огласили в отсутствие подсудимого, ему назначили два года лишения свободы. Позже стало известно о том, что Москалев бежал из=под домашнего ареста.

Внимание силовиков Москалев и его дочь привлекли весной прошлого года, когда девочка сделала на уроке рисунок с пацифистским посылом. Уголовное дело против отца завели в конце 2022 года, в марте ребенка забрали у него в приют и отказались отдавать назад, когда стало известно о назначении Москалеву домашнего ареста. Суд по ограничению родительских прав отца и матери школьницы назначен на 6 апреля.


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