Суд рассмотрит вопрос ограничения прав родителей тульской школьницы Москалевой через три недели

Ефремовский межрайонный суд Тульской области определился с датой заседания по вопросу ограничения родительских прав отца и матери школьницы Марии Москалевой, сделавшей пацифистский рисунок, сообщила 15 марта "Медиазона"*. Рассмотрение вопроса состоится 6 апреля.

В среду в суде состоялась предварительная беседа по иску об ограничении прав родителей шестиклассницы. Саму ученицу вплоть до заседания оставят в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, где она содержится сейчас.

Отец девочки Алексей Москалев находится под домашним арестом в связи с возбужденным против него уголовным делом о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Мать школьницы Ольга Ситчихина с семьей не живет.

Внимание силовиков семья Москалевых привлекла к себе весной прошлого года, когда Мария сделала на уроке рисунок с пацифистским посылом. Алексея Москалева оштрафовали за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за комментария в соцсетях, а в конце года на него завели уголовное дело из-за поста в интернете. На прошлой неделе появилась информация о запрете на общение по телефону между девочкой и отцом.

*Минюст РФ внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов