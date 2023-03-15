ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:19

Суд рассмотрит вопрос ограничения прав родителей тульской школьницы Москалевой через три недели

фото ЗакС политика Суд рассмотрит вопрос ограничения прав родителей тульской школьницы Москалевой через три недели

Ефремовский межрайонный суд Тульской области определился с датой заседания по вопросу ограничения родительских прав отца и матери школьницы Марии Москалевой, сделавшей пацифистский рисунок, сообщила 15 марта "Медиазона"*. Рассмотрение вопроса состоится 6 апреля.

В среду в суде состоялась предварительная беседа по иску об ограничении прав родителей шестиклассницы. Саму ученицу вплоть до заседания оставят в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, где она содержится сейчас.

Отец девочки Алексей Москалев находится под домашним арестом в связи с возбужденным против него уголовным делом о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Мать школьницы Ольга Ситчихина с семьей не живет.

Внимание силовиков семья Москалевых привлекла к себе весной прошлого года, когда Мария сделала на уроке рисунок с пацифистским посылом. Алексея Москалева оштрафовали за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за комментария в соцсетях, а в конце года на него завели уголовное дело из-за поста в интернете. На прошлой неделе появилась информация о запрете на общение по телефону между девочкой и отцом.

*Минюст РФ внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама