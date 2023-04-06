Львова-Белова: Разлученная с отцом школьница Москалева покинула социально-реабилитационный центр

Шестиклассница из Тульской области Мария Москалева покинула социально-реабилитационный центр, где содержалась после разлучения с отцом. Девочку забрала родная мать, сообщила вечером 5 апреля уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

"Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по ее заявлению. Мама на данный момент не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение", — написала в своем Telegram-канале детский омбудсмен.

Львова-Белова уточнила, что сперва девочка не хотела к матери, но потом ее "позиция изменилась", о чем она сама якобы сообщила омбудсмену в телефонном разговоре. Уполномоченная также добавила о своих надеждах на то, что "вдруг и вправду чудо возможно" в контексте передачи школьницы на попечение ее мамы.

Ранее Львова-Белова рассказывала о том, что мать "практически не участвовала в жизни Маши", и говорила о поиске для школьницы замещающей семьи.

Между тем о местоположении отца Марии Алексея Москалева ничего не известно с 30 марта, когда белорусское МВД подтвердило факт его задержания в минской квартире. Россиянин находился в бегах в связи с судебным процессом по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Приговор был оглашен в его отсутствие, Москалеву назначили два года лишения свободы.

Преследования Москалева начались после того, как его дочь сделала на уроке год назад рисунок с пацифистским посылом. После этого гражданина оштрафовали по административной статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) за посты в соцсетях, а в конце прошлого года против него возбудили уголовное дело.

Фото: Telegram-канал Марии Львовой-Беловой