"На призывной пункт я тебя лично доставлю": Милонов устроил скандал в магазине вейпов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в окружении охраны накануне зашел в магазин вейпов, закон об ограничении продажи которых рассматривается нынешней весной. Милонов, по его словам, получил жалобы на торговую точку на Оранжерейной улице в Пушкине, где, по некоторым данным, могли продавать вейпы несовершеннолетним. Видеозапись его эмоциональной беседы с продавцом опубликовала "Фонтанка".

Единоросс, прибегая к уничижительной и нецензурной лексике, безуспешно требовал срочной встречи с владельцем торговой точки. Молодому человеку на кассе, в свою очередь, он на повышенных тонах грозился приводом в полицию.

"Через полчаса собирайся, понял? А оттуда знаешь, куда поедешь? На призывной пункт. Я тебя лично доставлю", - заявил Милонов в конце видео, закрывая за собой дверь.

Политик также неоднократно обвинил продавца в принадлежности к секс-меньшинствам. Факт своей перепалки в магазине депутат впоследствии подтвердил журналистам.