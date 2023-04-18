По делу о мошенничестве со стиральной машиной офицер Генштаба избежал реального срока

Суд в Москве вынес приговор по коррупционному делу против начальника отдела главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) полковника Ивана Мертвищева пишет "Коммерсант". Его признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК с привлечением ст. 30 УК), хотя изначально дело завели по статье о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК).

Дело Мертвищева известно как "дело о стиральной машине". По версии следствия, офицер дал понять руководству военкомата в Раменках, что призывная кампания ведется неудовлетворительно. Фигурант ради положительных результатов проверки предложил военкому приобрести для него стиральную машину Bosch стоимостью 72 тысячи рублей. Предложение было исполнено, правда, представитель Генштаба так и не успел воспользоваться новой бытовой техникой. Делом занималась ФСБ.

Обвинение запрашивало для полковника два года колонии, однако наказание ограничилось штрафом в 400 тысяч рублей и двухлетним запретом на работу в госструктурах. Мертвищев признал свою вину и в ходе процесса попросился в зону военной спецоперации.