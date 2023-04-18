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Новости 11:06

Минфин не поддержал инициативу Вассермана об обязательном декларировании наличных

фото ЗакС политика Минфин не поддержал инициативу Вассермана об обязательном декларировании наличных

Законопроект депутата Госдумы Анатолия Вассермана, предложившего до 1 млн рублей ограничить россиянам сумму незадекларированных хранящихся наличных, прокомментировали в Министерстве финансов.

Сотрудники федерального правительства не собираются прорабатывать идею единоросса, находя в ней существенные недостатки.

"Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения", - сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне Вассерман предложил наказывать штрафами и конфискациями россиян, которые хранят более миллиона рублей наличными и не в состоянии объяснить происхождение денег налоговым органам.


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