Еще двоих снятых с рейса петербуржцев обязали выплатить компенсацию авиакомпании

Мировой судья в Петербурге полностью удовлетворил исковые требования авиакомпании "Россия" к двоим петербуржцам, которых не пропустили в салон самолета в октябре прошлого года в Сочи. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Дмитрий Станякин и Андрей Афанасьев на двоих должны выплатить истцу более 32 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, а также государственную пошлину.

При попытке сесть на борт оба пассажира были пьяны и нарушали общественный порядок. Из-за них пришлось на 45 минут отложить вылет. Дебоширов передали в руки полицейских.

Накануне авиакомпании "Россия" удалось отсудить деньги у петербуржца по аналогичному иску. Его тоже не пустили на борт в Сочи, вызвав полицию.