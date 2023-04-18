Смольный проиграл суд ветеранам боевых действий

Куйбышевский районный суд Петербурга занял сторону ветеранов боевых действий в их споре с чиновниками Смольного. Иск был подан из-за отказа чиновников предоставлять дачные участки в аренду без проведения торгов. Как сообщает объединенная пресс-служба городскмих судов, КИО обязали отменить несколько соответствующих распоряжений. Помимо комитета, ответчиком по коллективному иску от 35 человек выступало территориальное управление Росимущества.

Суд установил, что истцы получили от КИО согласование на предоставление земли в Пушкинском районе, после чего на свои деньги провели кадастровые работы. В дальнейшем чиновники отменили свое решение, сославшись на отсутствие проекта межевания. Профильный комитет обязали устранить нарушение законных прав ветеранов и выдать им участки в аренду в обход процедуры торгов.

В феврале на трудности ветеранов с получением участков обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.