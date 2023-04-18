Суд частично удовлетворил иск организатора концерта к Noize MC* и Юрию Дудю**

Суд в Москве частично удовлетворил иск организатора концертов Артёма Миронова, поданный к музыканту Noize MC* и журналисту Юрию Дудю**: речь идёт о распространении недостоверных сведений, пишут "Известия".

Миронов требовал, чтобы Noize MC* (Иван Алексеев*) опроверг свои слова в интервью Дудю** о том, что он, как организатор выступления, якобы скрылся с деньгами исполнителя за несостоявшиеся концерты в США. При этом, по словам Миронова, он не получал от музыканта никаких средств и наоборот - это он был должен менеджеру. Клевету на себя Миронов оценил в 9 млн рублей.

Как итог, суд признал информацию, распространённую в YouTube-канале Дудя**, порочащей и обязал журналиста удалить интервью. При этом с медийных персон взыщут всего 6 тысяч рублей госпошлины.

*Минюст внёс Ивана Алексеева (Noize MC) в единый реестр иноагентов

**Минюст внёс Юрия Дудя в единый реестр иноагентов