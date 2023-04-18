Мосгорсуд продлил домашний арест вице-губернатору Ленобласти Харлашкину

Московский городской суд продлил до 8 мая 2023 года домашний арест бывшему руководителю комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и вице-губернатору Ленинградской области Сергею Харлашкину, следует из опубликованного на сайте суда постановления. Решение суда принято 14 апреля, а вступило в силу 18 апреля.

Харлашкин вместе с бывшим главой Дирекции транспортного строительства Петербурга Вячеславом Урусовым обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК). Мосгорсуд продлил домашний арест и Урусову.

В постановлении сказано, что обвиняемые вместе с адвокатами выступали против продления меры пресечения. Прокурор и следователь же ходатайствовали о домашнем аресте.

Доказательства по делу и "криминологическая характеристика совершенного" Харлашкиным и Урусовым деяния указывают на то, что они при отмене домашнего ареста могут скрыться, "осознавая тяжесть и неотвратимость наказания", сказано в постановлении суда. Согласно документу, вице-губернатор и экс-глава Дирекции могут оказать давление на свидетелей или другими способами мешать уголовному производству по делу.

Напомним, Харлашкина задержали летом 2022 года. Следствие считает, что он, будучи главой КРТИ в 2019 году, якобы одобрил нецелевые расходы "Метростроя". Сначала Харлашкина отправили в СИЗО, но позже меру пресечения изменили на домашний арест.

София Саттарова