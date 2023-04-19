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Новости 10:33

Депутаты ЗакСа не стали рассматривать инициативу о минимальном сроке подготовки мобилизованных

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа не стали рассматривать инициативу о минимальном сроке подготовки мобилизованных

Законодательную инициативу фракции "Яблоко" о законодательном определении минимального срока подготовки военнослужащих для отправки в зону боевых действий исключили из повестки заседания петербургского парламента 19 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На исключении настаивал единоросс Константин Чебыкин

Чебыкин с трибуны заявил, что подобная инициатива "нецелесообразна" и "избыточна". Кроме того, он отметил, что подобные вопросы должен решать президент. 

- От себя лично хотелось бы добавить, что, прежде чем получать технические задания непонятно откуда, депутатам от фракции "Яблоко" надо прорабатывать и уточнять наше федеральное законодательство, где уже все написано, - заявил Чебыкин. 

Лидеру фракции Александру Шишлову выступить не позволили. 

"Яблочники" хотели установить в законе "О воинской обязанности и военной службе" обязательные минимальные сроки подготовки. Для мобилизованных предложенный срок составлял бы 15 дней, в течение которых должно проходить боевое слаживание и первичная подготовка. Срочникам предлагалось установить минимальный срок подготовки до 4 месяцев. Сейчас упомянутые ограничения регламентируются указами и другими подзаконными актами. 

За исключение вопроса из повестки проголосовали 39 депутатов. Еще 6 проголосовали "против".  

Ранее "Яблоко" предлагало отменить юридическую ответственность за высказывания о специальной военной операции, а также ввести наказание за пропаганду и призывы к использованию ядерного оружия.  

Константин Леньков


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