Депутаты ЗакСа не стали рассматривать инициативу о минимальном сроке подготовки мобилизованных

Законодательную инициативу фракции "Яблоко" о законодательном определении минимального срока подготовки военнослужащих для отправки в зону боевых действий исключили из повестки заседания петербургского парламента 19 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На исключении настаивал единоросс Константин Чебыкин.

Чебыкин с трибуны заявил, что подобная инициатива "нецелесообразна" и "избыточна". Кроме того, он отметил, что подобные вопросы должен решать президент.

- От себя лично хотелось бы добавить, что, прежде чем получать технические задания непонятно откуда, депутатам от фракции "Яблоко" надо прорабатывать и уточнять наше федеральное законодательство, где уже все написано, - заявил Чебыкин.

Лидеру фракции Александру Шишлову выступить не позволили.

"Яблочники" хотели установить в законе "О воинской обязанности и военной службе" обязательные минимальные сроки подготовки. Для мобилизованных предложенный срок составлял бы 15 дней, в течение которых должно проходить боевое слаживание и первичная подготовка. Срочникам предлагалось установить минимальный срок подготовки до 4 месяцев. Сейчас упомянутые ограничения регламентируются указами и другими подзаконными актами.

За исключение вопроса из повестки проголосовали 39 депутатов. Еще 6 проголосовали "против".

Ранее "Яблоко" предлагало отменить юридическую ответственность за высказывания о специальной военной операции, а также ввести наказание за пропаганду и призывы к использованию ядерного оружия.

Константин Леньков