ЗакС поддержал инициативу об усилении охраны Пулково

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 19 апреля приняли в первом чтении проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой усилить охрану аэропорта Пулково, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Туда хотят направить Росгвардию.

К такой инициативе депутатов подтолкнула "нестабильность политической обстановки в мире и возросший уровень потенциальных угроз" на объектах транспортной инфраструктуры, следует из текста обращения. Также о необходимости исключить угрозу диверсий рассказал на заседании парламента единоросс Константин Чебыкин. Он подчеркнул, что Пулково находится вблизи "недружественных стран".

Также парламентарий упомянул инцидент, не связанный с политической обстановкой. В октябре 2022 года мужчина протаранил ограждение аэропорта Пулково на автомобиле и выехал на стоянку самолетов. Вооруженная охрана, по мнению Чебыкина, должна исключить подобные случаи. На транспортной доступности к аэропорту это не должно сказаться, отметил он.

Сейчас Росгвардия охраняет все аэропорты Северо-Кавказского федерального округа и аэропорт Симферополя.

Ранее глава комиссии по вопросам правопорядка и законности Константин Чебыкин говорил, что силы Росгвардии могут сконцентрироваться на усилении охраны внешнего периметра аэропорта.

Константин Леньков