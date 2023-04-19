В МВД объяснили условия размещения на автомобиле фотографии для "Бессмертного полка"

МВД РФ не станет применять какие-либо санкции к автомобилистам, желающим поучаствовать в акции "Бессмертный полк". Правоохранители рассказали, где следует размещать фотографии.

С объяснениями выступила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Кроме фотографий родственников, участвовавших в ВОВ, граждане имеют право размещать на своих авто фото орденов, медалей и истории подвигов.

Единственное условия для размещения фото — оно не должно мешать обзору водителя.

Поэтому портреты следует располагать на боковых и заднем стекле с внутренней стороны, рекомендуют в МВД.

Напомним, в этом году массовый "Бессмертный полк" решено не проводить: участникам предложили "уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире".