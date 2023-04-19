Мундепа Грязнова вызвали в суд из-за собрания в защиту Нарвской заставы

Муниципальный депутат МО "Нарвский округ" Виталий Грязнов сообщил ЗАКС.Ру, что его пригласили на заседание Кировского районного суда по его административному делу о нарушении правил проведения митинга (ст.20.2 КоАП). Заседание должно состояться 26 апреля.

Причина составления протокола по ст.20.2 КоАП — собрание местных жителей в защиту Нарвской заставы в феврале 2023 года, рассказал Грязнов. Мундеп напомнил, что после этого мероприятия он вместе с несколькими местными жителями и активистами решили записать видео со словами в защиту домов от сноса. Съемку видео Грязнов, по его словам, согласовал с присутствовавшими на собрании полицейскими — тогда они претензий не высказали.

Позже мундепу сообщили о возбуждении на него административного дела. В разговоре с ЗАКС.Ру Грязнов заявил, что уверен в отсутствии своей вины.

- На этой встрече были депутаты Законодательного собрания. Они сказали, что это бредовое обвинение. И это на последнем совете [лидер фракции "Единая Россия" в ЗакСе Павел] Крупник подтвердил, что какой-то ерундой занимаются, зачем-то активистов привлекают к ответственности, - поделился Грязнов.

Напомним, депутаты ЗакСа планировали принять законопроект, который разрешил бы снос домов на Нарвской заставе. После выступления местных жителей и активистов против документа в проект закона внесли поправку, сделав исключение для заставы.

София Саттарова / Фото: Pixabay