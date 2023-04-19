В Петербурге все еще нет ни одного согласованного граффити

Врио заместителя председателя комитета по градостроительству и архитектуре Елена Крамскова сообщила, что ведомство не согласовало ни одного граффити в Петербурге. Об этом она заявила на пресс-конференции "Интерфакса" 19 апреля.

По словам Крамсковой, причина отсутствия согласованных граффити в том, что в комитет никто не подает таких заявок. Это может быть связано с запретом на рисунки на лицевых фасадах зданий, предположила врио заместителя председателя ведомства.

- На сегодняшний день комитетом по градостроительству пока не согласовано ни одного такого изображения по причине того, что к нам не подают [заявок]. То ли это связано с тем, что это дворы и это неинтересно, либо не совсем понимают, как это сделать, - сказала чиновница.

Она добавила, что на сайте комитета есть инструкция по согласованию уличных граффити. В двух районах города ведомство установила специальные конструкции, на которых можно рисовать без согласования - в Колпинском и Петроградском районах, рассказала Крамскова. По ее словам, эти конструкции пользуются популярностью.

Напомним, на пресс-конференции весной 2022 года Крамскова также сообщила об отсутствии согласованных граффити в Петербурге. Тогда она заявила, что граффитисты используют краску, которая портит штукатурку фасадов домов. При согласовании же используется иная краска, уточнила Крамскова.

София Саттарова