КГА: Не совсем правильно рисовать портреты известных людей на трансформаторах

Врио заместителя председателя комитета по градостроительству и архитектуре Елена Крамскова на пресс-конференции "Интерфакса" 19 апреля высказала мнение о рисунках на трансформаторных будках. Чиновница заявила, что ведомство не приветствует такие изображения, так как трансформаторы должны быть незаметными.

- Позиция комитета по градостроительству как органа, который отвечает за формирование архитектурного облика нашего города, заключается в том, что трансформаторная подстанция - это технический объект, архитектура которого спроектирована таким образом, чтобы он вписывался в городскую среду, не привлекая к себе внимания, то есть не являлся акцентом. Поэтому размещение художественных изображений не приветствуется, - сказала Крамскова.

Она отметила, что чаще всего на трансформаторах изображают портреты известных людей или героев страны. Так делать "не совсем правильно", считает чиновница. По ее словам, лучше сделать такие рисунки в специально отведенных местах или на дворовых фасадах.

Напомним, Крамскова также сообщила, что в Петербурге нет ни одного согласованного граффити. В комитет не поступало таких заявок, уточнила врио зампреда ведомства.

София Саттарова