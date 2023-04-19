Чиновникам запретили возобновлять снос ТЦ "Лидер" на Комендантской площади

13 арбитражный апелляционный суд занял сторону владельцев полуразрушенного торгового центра "Лидер" в Приморском районе Петербурга и не стал снимать обеспечительные меры с объекта. Таким образом, имущественный блок Смольного до завершения юридического разбирательства не вправе возобновлять уничтожение руинированного сооружения. Об этом пишет РБК Петербург.

Городские власти и ООО "Комфорт-Авто" спорят в судах в течение последних двух лет. Первые претензии чиновников были связаны с незаконной торговлей спиртным в здании ТЦ "Лидер". В результате Смольный расторг договор аренды с организацией, а в начале нынешнего года инициировал частичный демонтаж торгового центра на Комендантской площади.

Запрет на дальнейший снос здания введен в рамках рассмотрения иска, поданного компанией. Она добивается признания договора аренды от 2002 года возобновленным на неопределенный срок. По мнению чиновников из комитета по контролю за имуществом, владелец объекта искусственно затягивает разбирательство.