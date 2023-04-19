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Новости 15:47

Активисты недовольны количеством грязи на улицах Петроградского района

фото ЗакС политика Активисты недовольны количеством грязи на улицах Петроградского района

Петербургские активисты провели рейд по улицам Петроградской стороны, решив проверить уровень их загрязненности. Члены движений "Красивый Петербург" и "Делайте Правильно!" провели замер пыли и грязи и сопоставили результат с имеющимися нормативами.

Так, на Малой Гребецкой улице им пришлось собрать один килограмм пыли и смета с одного квадратного метра дороги. Получившийся показатель превышает максимально допустимый уровень в 35 раз. Об этом сообщил активист Красимир Врански.

На прошлой неделе губернатор Александр Беглов подробно рассказывал о мероприятиях в рамках месячника благоустройства, который завершится 1 мая. 

фото: Алексей Изосимов


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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