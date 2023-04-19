Активисты недовольны количеством грязи на улицах Петроградского района

Петербургские активисты провели рейд по улицам Петроградской стороны, решив проверить уровень их загрязненности. Члены движений "Красивый Петербург" и "Делайте Правильно!" провели замер пыли и грязи и сопоставили результат с имеющимися нормативами.

Так, на Малой Гребецкой улице им пришлось собрать один килограмм пыли и смета с одного квадратного метра дороги. Получившийся показатель превышает максимально допустимый уровень в 35 раз. Об этом сообщил активист Красимир Врански.

На прошлой неделе губернатор Александр Беглов подробно рассказывал о мероприятиях в рамках месячника благоустройства, который завершится 1 мая.

фото: Алексей Изосимов