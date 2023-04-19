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Новости 16:23

В Ломоносове хотят снести дачу, ранее считавшуюся памятником

фото ЗакС политика В Ломоносове хотят снести дачу, ранее считавшуюся памятником

В историческом районе Ломоносова (Мордвиновке) собираются снести деревянную дачу постройки середины прошлого века, о чем пишет издание "Канонер". Сделать это на законных основаниях позволяеет исключение дома из списка выявленных памятников КГИОП, случившееся в конце 2016 года.

Снятие дачи с охраны авторы историко-культурной экспертизы мотивировали существенными перестройками. На момент написания документа объект расценивался как находящийся в аварийном состоянии.

Прошлым летом у дачи сменился хозяин. Ее новый владелец официально заявил о желании снести здание.

фото: Mary, Citywalls.ru


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