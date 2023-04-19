Адвокат Вадим Прохоров уехал из России из-за угрозы уголовного преследования

Российский адвокат Вадим Прохоров сообщил "Голосу Америки"* о своей эмиграции. Случилось это незадолго до вынесения приговора его подзащитному Владимиру Кара-Мурзе** из-за угроз, возникших для свободы и безопасности адвоката.

По словам Прохорова, перед вынужденным отъездом из России его захотели исключить из адвокатской палаты. Вместе с тем силовики пригрозили ему уголовным делом. Сегодня юрист находится в Вашингтоне.

Помимо Кара-Мурзы**, в понедельник получившего 25 лет заключения по трем уголовным делам, Вадим Прохоров ранее неоднократно защищал в судах оппозиционера Илью Яшина***.

*Минюст внес "Голос Америки" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

фото: Лучшее радио Израиль / YouTube (скриншот)