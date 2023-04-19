Фальстарт лишения мандатов

В Петербурге муниципальных депутатов впервые попробуют лишить полномочий из-за пропусков заседаний. Под угрозой мандаты двух мундепов из Невского округа. Один из них - единоросс. Депутаты не спорят - они действительно длительное время отсутствовали на заседаниях, однако обращают внимание, что сроки рассмотрения вопроса об их полномочиях еще не настали.

Депутатов Невского округа Вадима Воротилова (КПРФ) и Михаила Бурцева ("Единая Россия") хотят лишить мандатов из-за отсутствия на заседаниях местного совета в течение полугода. Вопросы о досрочном прекращении их полномочий в повестку очередного заседания внес замглавы муниципалитета Михаил Каменев, избравшийся в совет от "Справедливой России", но не так давно вступивший в ряды единороссов. Это первый случай в России, когда муниципала пробуют лишить депутатских полномочий за прогулы, согласно новому законодательству.

Поправки в закон Петербурга об организации местного самоуправления, предоставляющие такую возможность, приняли в конце марта. Двумя месяцами ранее аналогичную норму утвердили на федеральном уровне.

Оба депутата подтвердили ЗАКС.Ру, что пропустили несколько заседаний подряд. Это случилось после того, как в сентябре совет решил проводить встречи по четвергам в 13.00.

- Ни Бурцев, ни я не являемся госслужащими или пенсионерами или еще кем-то, кто может позволить себе оторваться от работы, - объяснил причину пропусков Воротилов.

Его коллега единоросс Бурцев отметил, что, несмотря на неявки на заседания совета, исполнял депутатские полномочия: проводил приемы, реагировал на обращения граждан, участвовал в культурно-массовых мероприятиях.

В пояснительных записках к проекту решений по каждому из двух депутатов говорится, что "данный документ не противоречит действующему законодательству". Выше дается ссылка на новый пункт 8_1 статьи 31 закона "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". О том, что этот пункт не имеет обратной силы и распространяется только на правоотношения, возникшие с 1 марта 2023 года, говорится в самом законе, принятом Заксобранием и подписанном губернатором Александром Бегловым.

Воротилов признался, что сначала новость о попытке лишить его мандата воспринял как шутку, но потом документы поступили в комиссию муниципального совета по правовым вопросам. В комиссии, по словам мундепа, проекты критиковали, однако кворума для принятия решений она не собрала. Представитель КПРФ не исключает, что теперь его коллеги могут утвердить эти документы.

- Как говорил Иосиф Виссарионович: "Возможно ли это? Конечно, возможно, если не исключено", - рассуждает Воротилов. - Я понимаю правовые перспективы - если кого-то исключат, то они вернутся в совет уже к осени через суд. Но исключить того, что будет принято какое-то решение, я не могу.

Воротилов предположил, что Бурцева могли захотеть лишить полномочий из-за конфликта с муниципальным руководством, а он просто попал под раздачу, поскольку тоже пропустил несколько заседаний подряд. Бурцев настаивает на том, что с главой муниципалитета Сергеем Кочанжи и его заместителем Каменевым не конфликтует. Однако он допустил, что может мешать муниципальным руководителям.

- Я просто выполняю свои полномочия. Да, действительно, мои депутатские запросы не вызывали радости у Сергея Кочанжи. Я умею задавать неудобные вопросы, в том числе и касающиеся бюджета. Полагаю, что я действительно мешаю ему в чем-то - во всяком случае, я допускаю такую мысль, - сказал Бурцев ЗАКС.Ру.

Он также предположил, что его хотят "нейтрализовать" на время, пока будут вестись судебные разбирательства.

- Фактически Сергей Павлович уже начал свою кампанию. Нейтрализовать депутата, который ведет реальную деятельность на земле и которого знают в районе, конечно же, означает усилить свои позиции с точки зрения выборов, - заявил Бурцев.

Кочанжи эти претензии считает домыслами. Он напомнил ЗАКС.Ру, что до выборов еще больше года, и заверил, что ни с кем в совете не конфликтует.

- Да какой у меня с ним может быть конфликт? Какие разногласия? У меня самый главный вопрос к ним - почему они не посещали заседания. За все годы, что я работаю в муниципалитете, я никогда ни под кого не "копал", говорю это совершенно откровенно, - прокомментировал глава Невского округа.

Не убедили Кочанжи и объяснения коллег о причинах пропуска заседаний. Он заметил, что у депутата есть гарантированное законом право отпроситься с работы ради исполнения своих депутатских обязанностей. Реальной причиной пропусков заседаний коллегами, по мнению главы, может быть начавшаяся в сентябре частичная мобилизация.

Высказываться о претензиях по поводу неправомерности внесения проектов сейчас, в апреле 2023 года, Кочанжи не стал, сославшись на то, что не он автор документов. Глава Невского округа посоветовал дождаться дня заседания. Его заместитель Каменев согласился давать комментарии только при личной встрече.

Заявление по поводу происходящего в Невском округе выпустил петербургский горком КПРФ. Ситуацию с депутатом Воротиловым там назвали "попыткой избавиться от неугодного депутата-коммуниста".

Сергей Еремеев (фото: группа МО "Невский округ" в VK)