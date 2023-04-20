Водителей попросили не затягивать с обновлением приложения "Парковки Санкт-Петербурга"

Водителей предупредили о важности загрузки последнего обновления приложения "Парковки Санкт-Петербурга" для продолжения его корректной работы, известили в пресс-службе Городского центра управления парковками.

"Теперь в приложении отображается информация об эвакуации транспортного средства и представлена инструкция по его возврату со штрафстоянки. Кроме этого, изменено изображение парковочных мест, и повышена стабильность работы сервиса", - поделились в ведомстве.

Кроме того, автовладельцам напомнили, что более подробно о том, как работает оплата стоянки, можно ознакомиться на сайте центра управления, а также на сайте "Парковки Петербурга".

Напомним, ранее городские власти обозначили границы зоны платной парковки в Василеостровском районе.