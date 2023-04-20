По просьбе КГИОП с аукциона сняли квартиру, в которой жил Максим Горький

Аукционный дом "Литфонд" решил снять с продажи квартиру на Кронверкском проспекте, 23, в которой ранее проживал писатель Максим Горький: с соответствующей просьбой к организации обратился комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП), пишет ТАСС.

Дело в том, что в обозначенной жилплощади может появиться музей им. Горького. Ранее с таким предложением к вице-губернатору Борису Пиотровскому обращался депутат Заксобрания Алексей Цивилёв.

Горький обитал в квартире № 10 в доходном доме Барсовой в период с 1914 по 1917 год. Ранее её хотели пустить с молотка за 75 млн рублей.

Фото: автор - люблюпитер, citywalls.ru