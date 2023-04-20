Петербуржцам начали рассылать электронные повестки

Петербург вслед за Москвой начинает в экспериментальном режиме рассылать горожанам электронные повестки. Пока что проводится тестирование системы в качестве подготовки к осеннему призыву: в этому времени должен начать работать Единый реестр воинского учёта, пишет "Фонтанка", ссылаясь на заявление главного военкома Петербурга Сергея Качковского.

В тестовом режиме повестки будут присылать на "Госуслуги", но не исключается вариант СМС-оповещения, уточнил комиссар.

Заявление Качковского прозвучало во время посещения городского сборного пункта, откуда на службу отправятся 20 человек. Плановый набор составляет порядка 3 тысяч граждан. Качковский ещё раз отметил, что на СВО новобранцев отправлять не будут.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что электронные повестки, которые могут получить граждане, подлежащие призыву, юридической силы пока иметь не будут.