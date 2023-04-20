СК подтвердил смерть шести человек в петербургском ПНИ № 10

Следственный комитет подтвердил смерть шестерых подопечных петербургского психоневрологического интерната № 10, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, информирует пресс-служба СК по региону.

Согласно позиции следствия, сотрудники ПНИ оказывали ненадлежащий уход гражданам, страдающим расстройствами психического спектра. В итоге в период с 2022 года в учреждении умерли шесть человек.

Ранее собственную проверку обстоятельств произошедшего инициировала городская прокуратура.

Тревогу забила общественный деятель Анна Федермессер, которая известила о гибели ребёнка в стенах ПНИ № 10.