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Новости 15:05

РБК: Губернатор Красноярского края Усс написал заявление об отставке

фото ЗакС политика РБК: Губернатор Красноярского края Усс написал заявление об отставке

Глава Красноярского края Александр Усс готов сложить с себя полномочия, пишет РБК со ссылкой на пять близких к Кремлю источников. Один из них утверждает, что чиновник уже написал заявление об уходе в отставку. Продолжением его политической карьеры, по некоторым данным, может стать работа в Совете Федерации. Пресс-служба краевой администрации отказалась "комментировать слухи" об отставке Усса, посоветовав пользоваться официальными источниками. 

На место губернатора прочат две кандидатуры: замминистра финансов Михаила Котюкова и первого вице-спикера Совфеда Андрея Яцкина.

Уход Усса, находящегося на своем посту с осени 2018 года, собеседники издания связывают с падением рейтинга и запросом на перемены у жителей региона. По итогам 2018 года Усс был признан самым состоятельным губернатором. 

Минувшей осенью сына губернатора Артема Усса задержали в Италии по запросу США: ему инкриминировали отмывание денег и несоблюдение антироссийских санкций. Весной Уссу-младшему удалось сбежать из-под домашнего ареста и вернуться на родину.

фото: kremlin.ru


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