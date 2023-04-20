РБК: Губернатор Красноярского края Усс написал заявление об отставке

Глава Красноярского края Александр Усс готов сложить с себя полномочия, пишет РБК со ссылкой на пять близких к Кремлю источников. Один из них утверждает, что чиновник уже написал заявление об уходе в отставку. Продолжением его политической карьеры, по некоторым данным, может стать работа в Совете Федерации. Пресс-служба краевой администрации отказалась "комментировать слухи" об отставке Усса, посоветовав пользоваться официальными источниками.

На место губернатора прочат две кандидатуры: замминистра финансов Михаила Котюкова и первого вице-спикера Совфеда Андрея Яцкина.

Уход Усса, находящегося на своем посту с осени 2018 года, собеседники издания связывают с падением рейтинга и запросом на перемены у жителей региона. По итогам 2018 года Усс был признан самым состоятельным губернатором.

Минувшей осенью сына губернатора Артема Усса задержали в Италии по запросу США: ему инкриминировали отмывание денег и несоблюдение антироссийских санкций. Весной Уссу-младшему удалось сбежать из-под домашнего ареста и вернуться на родину.

фото: kremlin.ru