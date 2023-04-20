Петербургское юрлицо оштрафовали на миллион рублей по закону об ЛГБТ-пропаганде

Смольнинский районный суд Петербурга взыскал с ООО "Спортекс" один миллион рублей, признав организацию виновной в распространении ЛГБТ-пропаганды (ч.3 ст.6.21 КоАП), о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Это первый судебный штраф по новому закону, выписанный в Петербурге юридическому лицу.

Пропаганду нетрадиционных отношений от ООО "Спортекс" обнаружили в увеселительном заведении Born, находящемся в центре города. При вынесении решения суд также принял во внимание рекламу, которую ответчик размещал на ряде сайтов. В рекламе содержалась подробная информация о местах для отдыха представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Своей вины организация не признала.

Президент подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в декабре минувшего года.