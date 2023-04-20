В Петербурге могут признать памятником дом в южной части Лиговского проспекта

Петербургский комитет по охране памятников опубликовал на своем сайте новейшую историко-культурную экспертизу, посвященную дому Куладиной (Лиговский проспект, 236) и выполненную по заказу ООО "ЮрИнвестСтрой". Ее автор Олеся Чайникова рекомендует признать здание памятником регионального значения.

Дом, построенный в начале XX века как частный особняк в стиле неоклассицизма, не входит в охранную зону, и защитить его от возможного сноса только статус объекта культурного наследия.

Градозащитное движение "Живой Город" обращает внимание, что "ЮрИнвестСтрой" уже заказывал подобную экспертизу в прошлом десятилетии. Правда, впоследствии компания заменила ее документом с противоположными выводами об историко-культурном значении дома Куладиной. В 2017 году рабочая группа Совета по культурному наследию отклонила экспертизу, автор которой выступил против государственной охраны объекта.

фото: Живой Город / Telegram