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В Петербурге могут признать памятником дом в южной части Лиговского проспекта

фото ЗакС политика В Петербурге могут признать памятником дом в южной части Лиговского проспекта

Петербургский комитет по охране памятников опубликовал на своем сайте новейшую историко-культурную экспертизу, посвященную дому Куладиной (Лиговский проспект, 236) и выполненную по заказу ООО "ЮрИнвестСтрой". Ее автор Олеся Чайникова рекомендует признать здание памятником регионального значения.

Дом, построенный в начале XX века как частный особняк в стиле неоклассицизма, не входит в охранную зону, и защитить его от возможного сноса только статус объекта культурного наследия.

Градозащитное движение "Живой Город" обращает внимание, что "ЮрИнвестСтрой" уже заказывал подобную экспертизу в прошлом десятилетии. Правда, впоследствии компания заменила ее документом с противоположными выводами об историко-культурном значении дома Куладиной. В 2017 году рабочая группа Совета по культурному наследию отклонила экспертизу, автор которой выступил против государственной охраны объекта.

фото: Живой Город / Telegram


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