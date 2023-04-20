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Новости 16:05

В Петербурге появится сервисный центр для ремонта белорусской техники

фото ЗакС политика В Петербурге появится сервисный центр для ремонта белорусской техники

В ходе Дней Петербурга в Минске белорусские чиновники обсудили с делегацией Смольного, в числе прочего, сотрудничество в технической сфере. Участники встречи, как передает пресс-служба петербургского правительства, констатировали качественный рост поставок белорусского транспорта и коммунальной техники за последний год. 

В ближайшее время в российском мегаполисе должен появиться специальный сервисный центр, который будет специализироваться на обслуживании транспортных средств белорусского производства.

"Он будет охватывать все промышленные предприятия, которые поставляют технику - как пассажирскую, так и грузовую. В случае необходимости эта техника будет там ремонтироваться", - рассказал глава Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

Со своей стороны, губернатор Александр Беглов сообщил, что в городе подготовят специалистов, способных работать в будущем сервисном центре. Беглов также похвалил средние и малые тракторы, которые, по его мнению, хороши в уборке дворов центральной части города.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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