За год корюшка в Петербурге подорожала вдвое

По сравнению с прошлым сезоном корюшки в Петербурге средняя цена на эту рыбу выросла почти в два раза. Проблему осветил РБК Петербург, ссылающийся на специалистов из рыболовецких хозяйств.

Если год назад за килограмм самой крупной корюшки уличные торговцы брали в среднем по 500-600 рублей, то в апреле нынешнего года такой "чек" вырос примерно до тысячи рублей.

Средние цены увеличились, даже несмотря на усилия чиновников, организовавших 13 специальных точек с заниженной стоимостью рыбы. Собеседники издания полагают, что их количества недостаточно для существенного влияния на розничную цену. Более того, рекомендованный Смольным потолок в 300 рублей на таких ярмарках тоже соблюдается далеко не всегда.

По одной из версий, причиной резкого подорожания товара могло стать холодное начало сезона.