Прения по делу автора записки на могиле родителей Путина назначили на 3 мая

Судебное следствие по делу в отношении 60-летней Ирины Цыбаневой, которую судят по статье о надругательстве над местами захоронения (ч. 2 ст. 244 УК) из-за записки на могиле родителей президента Владимира Путина, завершено, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

На заседании Приморского суда 20 апреля в суд вызвали сотрудницу отдела дознания Ольгу Андрееву. Она предоставила суду видео с камер наблюдения. Ее участие потребовалось, поскольку диск с записями оказался поврежден. Андреева принесла в суд флешку с видео. После просмотра Цыбанева в суде подтвердила, что подходила к надгробию и оставила свернутую в трубочку записку в траве.

Следующее заседание назначили на 3 мая. На нем стороны выступят в прениях.

Напомним, по версии следствия, в октябре Цыбанева, прогуливаясь по Серафимовскому кладбищу, решила оставить небольшую записку рядом с местом, где погребены родители главы государства. На клочке бумаги якобы были критические высказывания в адрес президента. Позже маршрут петербурженки вычислили по камерам видеонаблюдения. Сама Цыбанева на суде объясняла, что решение было спонтанным. По ее словам, она сильно переживала из-за новостей о специальной военной операции.

Константин Леньков