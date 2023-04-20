Путин определился с кандидатурой врио главы Красноярского края

Президент Владимир Путин 20 апреля предложил возглавить Красноярский край заместителю министра финансов Михаилу Котюкову. Чиновник в ответ согласился занять должность временно исполняющего обязанности губернатора. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

"С учётом текущей ситуации, Владимир Владимирович, и того внимания, которое Вы уделяете этим вопросам, конечно, считаю принципиально важными, приоритетными вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, которые на территории края проживают", - произнес новый назначенец.

46-летний уроженец Красноярска Котюков входит в состав Высшего совета партии "Единая Россия". В конце 2000-х годов он уже работал в краевом правительстве.

Место главы региона освободилось после того, как заявление об отставке подал Александр Усс, не доработавший до конца своего первого срока. Путин предложил ему работу на федеральном уровне. По данным источников РБК, ею может стать должность сенатора.