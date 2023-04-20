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Муниципал 18:27

Глава Совета муниципальных образований выступил против обязательных трансляций встреч мундепов

фото ЗакС политика Глава Совета муниципальных образований выступил против обязательных трансляций встреч мундепов

Постоянная комиссия Законодательного собрания Петербурга по организации публичной власти 20 апреля отложила рассмотрение предложения глав муниципальных образований МО № 72 Павла Швеца и МО "Южно-Приморский" Юрия Епифанцева о введении обязательных трансляций заседаний мундепов. Инициативу раскритиковал депутат-единоросс Всеволод Беликов, который представлял Совет муниципальных образований. Он уверен, что такая инициатива "избыточна". 

- Я думаю, каждый муниципальный совет вправе самостоятельно разрабатывать, что нужно им для обеспечения гласности, поддержки, прозрачности. Также считают и законодатели. Если по этой логике идти дальше, то можно установить, что в муниципальных советах все должны ходить в черных костюмах, красных галстуках, белых рубашках, - сказал Беликов. 

Изначально члены комиссии собирались не поддерживать предложение и предложить мундепам отозвать законопроект, но в ходе диалога пришли к выводу, что авторам законопроекта нужно дать больше времени для сбора дополнительной информации. Например, собрать статистику и отправить документ на одобрение губернатору города. 

- Когда муниципалитеты лишают собственных доходов - это не вмешательство. А вывод депутатов из тени, обеспечение гласности - это вмешательство. Он [Беликов] сравнил наше предложение с обязательством носить депутатам костюмы или красные галстуки. Видимо, нормальных аргументов против не нашлось, - позже написал Швец в своем Telegram-канале. 

Напомни, обязать муниципалов вести трансляции своих заседаний предложил Швец еще 3,5 года назад. Недавно об инициативе напомнили депутаты МО "Южно-Приморский", которые направили в парламент аналогичный законопроект. Авторы инициативы уверены, что повсеместные видеотрансляций заседаний советов смогут повысить открытость муниципальной власти. 

Константин Леньков


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Южно-Приморский
МО №72
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Епифанцев Юрий Борисович
Швец Павел Евгеньевич
Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Епифанцев Юрий Борисович 
Швец Павел Евгеньевич 




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