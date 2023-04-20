Глава Совета муниципальных образований выступил против обязательных трансляций встреч мундепов

Постоянная комиссия Законодательного собрания Петербурга по организации публичной власти 20 апреля отложила рассмотрение предложения глав муниципальных образований МО № 72 Павла Швеца и МО "Южно-Приморский" Юрия Епифанцева о введении обязательных трансляций заседаний мундепов. Инициативу раскритиковал депутат-единоросс Всеволод Беликов, который представлял Совет муниципальных образований. Он уверен, что такая инициатива "избыточна".

- Я думаю, каждый муниципальный совет вправе самостоятельно разрабатывать, что нужно им для обеспечения гласности, поддержки, прозрачности. Также считают и законодатели. Если по этой логике идти дальше, то можно установить, что в муниципальных советах все должны ходить в черных костюмах, красных галстуках, белых рубашках, - сказал Беликов.

Изначально члены комиссии собирались не поддерживать предложение и предложить мундепам отозвать законопроект, но в ходе диалога пришли к выводу, что авторам законопроекта нужно дать больше времени для сбора дополнительной информации. Например, собрать статистику и отправить документ на одобрение губернатору города.

- Когда муниципалитеты лишают собственных доходов - это не вмешательство. А вывод депутатов из тени, обеспечение гласности - это вмешательство. Он [Беликов] сравнил наше предложение с обязательством носить депутатам костюмы или красные галстуки. Видимо, нормальных аргументов против не нашлось, - позже написал Швец в своем Telegram-канале.

Напомни, обязать муниципалов вести трансляции своих заседаний предложил Швец еще 3,5 года назад. Недавно об инициативе напомнили депутаты МО "Южно-Приморский", которые направили в парламент аналогичный законопроект. Авторы инициативы уверены, что повсеместные видеотрансляций заседаний советов смогут повысить открытость муниципальной власти.

Константин Леньков