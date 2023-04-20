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В историческом доме в центре Петербурга тушат пожар по повышенному номеру сложности

фото ЗакС политика В историческом доме в центре Петербурга тушат пожар по повышенному номеру сложности

На 6-й Красноармейской улице в Петербурге днем 20 апреля загорелся доходный дом Левина (№15), признанный региональным памятником.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, сигнал о пожаре на четвертом этаже в четырехкомнатной коммунальной квартире поступил в 15:39.

Экстренная ситуация потребовала эвакуации людей.

Спустя два часа после поступления сигнала о возгорании ранг пожара повысили до 1-Бис. С пламенем борются 27 человек и 6 машин. О пострадавших пока ничего не сообщается.

UPD 19:05 Пожар локализовали и понизили его ранг до "единицы"

UPD 19:35 Возгорание потушили


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